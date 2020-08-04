НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Барселона» не стала продавать Тринкана в клуб АПЛ
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Каталонская "Барселона" не стала продавать форварда Франсиску Тринкана в команду Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sport.es.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Барселона» не стала продавать Тринкана в клуб АПЛ

Газета.Ru вчера в 23:29
alt

«Барселона» отклонила заманчивое предложение по Тринкау

Soccernews.ru вчера в 18:33
alt

«Барселона» отказалась продать Тринкана в АПЛ за € 60 млн. Клуб рассчитывает на форварда

Чемпионат вчера в 17:44
реклама
Главное
Новости