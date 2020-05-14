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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Барселона» не станет возвращать Неймара
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Каталонская «Барселона» не собирается возвращать бразильского форварда Неймара из «ПСЖ». Об этом рассказал советник президента испанского клуба Карлес Рексач.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» исключает возвращение Неймара

Sport.ru 02:44
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"Барселона не планирует покупать Неймара

Газета.Ru 01:25
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«Барселона» не станет возвращать Неймара

Евро-футбол.ру 01:04
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