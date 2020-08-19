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Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»
Российская газета
  • Моя Москва.онлайн0:52
  • Мой Брянск0:49
Барселона, Испания, 19 августа 2020, 12:54 — REGNUM Главным тренером «Барселоны» назначен нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом 19 августа сообщается на сайте клуба.В источнике
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Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны»

Коммерсантъ 06:07
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Рональд Куман официально стал тренером «Барселоны»

Вести.Ru 05:45
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Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Чемпионат 05:41
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