Спорт-Экспресс«Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»«Барселона» объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде.Спорт-ЭкспрессСделка будет завершена, когда 23-летний француз пройдет медосмотр и подпишет контракт.Бомбардир.руВ прошлом сезоне защитник провел 44 матча за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.Спорт-ЭкспрессПортал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьМК-СпортSports.ruChelseaNews.RuChelseablues.ruSportliga.comREGNUMМатч ТВЕвро-футбол.руVprognoze.ruСпортКПBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессOverbettingRT на русскомVerybet.ruLiveResult.RuLegalbetБомбардир.руПодробнее о событии«Барселона» объявила о договорённости по трансферу КундеЧемпионатвчера в 12:56«Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»Спорт-Экспрессвчера в 12:53«Барселона» объявила о трансфере КундеВсеПроСпорт.рувчера в 13:37«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?Sports.ruвчера в 16:31Официально: «Барселона» купила звезду в оборонуSportliga.comвчера в 13:40Кунде переходит в «Барселону»Евро-футбол.рувчера в 13:17«Барселона» договорилась с «Севильей» о трансфере КундеМатч ТВвчера в 13:02Показать ещёОценить8