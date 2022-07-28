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«Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»

«Барселона» объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде.
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Сделка будет завершена, когда 23-летний француз пройдет медосмотр и подпишет контракт.
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В прошлом сезоне защитник провел 44 матча за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро.
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«Барселона» объявила о договорённости по трансферу Кунде
Чемпионатвчера в 12:56
«Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»
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«Барселона» объявила о трансфере Кунде
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