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«Барселона» и «Атлетико» огласили стартовые составы на очный матч
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетико» на матч 33-го тура чемпионата Испании.В источнике
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Барселона – Атлетико М

Футбол России 15:47
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«Барселона» и «Атлетико» огласили стартовые составы на очный матч

Матч ТВ 14:55
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Примера. «Барселона» играет с «Атлетико», «Реал» принимает «Хетафе»

LiveSport.ru 15:14
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