«Барселона» обыграла «Бетис» в матче Примеры

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях одержала победу над «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.