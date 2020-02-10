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«Барселона» обыграла «Бетис» в матче Примеры
Вести.Ru
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В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях одержала победу над «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.В источнике
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