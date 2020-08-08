«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в ответном матче 1/8 финала турнира "Наполи". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонской команды.