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«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в ответном матче 1/8 финала турнира "Наполи". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонской команды.В источнике
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Гениальный гол Месси и победа «Барселоны» в видеообзоре матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (ВИДЕО)

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