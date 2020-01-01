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«Барселона» назвала цену на Семеду
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Стало известно, сколько "Барселона" рассчитывает выручить с продажи правого защитника Нелсона Семеду. По информации Catalunya Radio, "сине-гранатовые" оценили португальского фулбека в 50 миллионов евро.В источнике
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СМИ: «Барселона» установила ценник на Семеду

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