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«Барселона» отказала «МЮ» в продаже Фати за 150 млн евро
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Англичане предложили за полузащитника 150 млн евро, но получили отказ. Данная сумма на 20 млн евро меньше, чем прописана в соглашении Фати в виде отступных.В источнике
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«МЮ» предложил за 17-летнего игрока «Барселоны» 150 млн евро и получил отказ

Советский спорт 08:31
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«Барселона» отказалась продавать «МЮ» 17-летнего Фати за 150 миллионов евро

Футбол России 08:28
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The Times: «Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Фати. Англичане хотели заплатить 150 миллионов евро

Матч ТВ 08:11
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