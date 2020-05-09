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Газета.RuГазета.Ru
«Барселона» отказалась обмениваться игроками с «Ювентусом»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
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Каталонская "Барселона" отказалась обмениваться игроками с туринским "Ювентусом".В источнике
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Только с доплатой: «Барселона» отказалась от обмена игроками с «Ювентусом»

ИА Красная Весна 02:00 
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Обмен с участием Артура и Миралема Пьянича не состоится

Football-fun.ru 01:49
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«Ювентус» не будет менять Пьянича на Артура, «Барса» требует доплаты

Чемпионат вчера в 22:56
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