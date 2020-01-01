«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса

Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia. По сведениям источника, каталонцы были близки к заключению сделки с 22-летним аргентинцем.