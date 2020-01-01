НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • UA-Футбол
  • Евро-футбол.ру
Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia. По сведениям источника, каталонцы были близки к заключению сделки с 22-летним аргентинцем.В источнике
Подробнее о событии
alt

Переход Лаутаро Мартинеса в «Барселону» находится под угрозой срыва

Soccernews.ru 15:52
alt

Трансфер Мартинеса в «Барселону» не состоялся

REGNUM 15:48
alt

СМИ: «Барселона» отказалась от приобретения Мартинеса

Матч ТВ 15:46
реклама
Главное
Новости