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«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона
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Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal. Боссы «Барселоны» недовольны работой Сетьена.В источнике
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Подробнее о событии
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«Барселона» намерена уволить Сетьена в конце сезона

Футбол России 06:39
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Источник: «Барселона» уволит Сетьена, если команда не возьмет титул в нынешнем сезоне

Матч ТВ 06:11
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Источник: «Барселона» уволит Сетьена, если команда не возьмет титул в нынешнем сезоне

Sportbox.RU 06:11
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