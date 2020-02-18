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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
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Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.В источнике
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Тайная война «Барселоны». Клуб атаковал в соцсетях Месси и Пике

Спорт-Экспресс 16:31
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Бартомеу встретился с лидерами «Барселоны» из-за обвинений о травле игроков

Soccer.ru 15:43 
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Бартомеу встретился с Месси, Пике, Роберто и Бускетсом на фоне скандала с соцсетями. Он объяснился перед игроками

Sports.ru 14:47
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