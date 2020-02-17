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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Гол.ру
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • TUT.BY
  • ua.Tribuna.com
Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.В источнике
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«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

Газета.Ru 12:08
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СМИ: «Барселона» выплатила €1 млн за поддержку имиджа Бартомеу и критику Месси и других футболистов

Sport.ru 10:29
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«Барселона» опровергла информацию о проплаченной критике в адрес Месси, Пике и Гвардиолы

Sport24.ru 11:24 
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