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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • TUT.BY
  • NEWS.am Sport
Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» закупила ботов в соцсетях для поддержки имиджа руководства

РИА Новости 09:12
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«Барселона» потратила €1 млн на критику Месси и защиту имиджа руководства

Газета.Ru 08:40
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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Soccer.ru 08:36 
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