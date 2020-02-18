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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
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Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
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Бартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков

Soccer.ru 11:13 
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Бартомеу лично поговорит с игроками «Барселоны» о скандале с проплаченными негативными комментариями

Sport24.ru 10:09 
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Бартомеу хотел дискредитировать кандидата в президенты «Барсы» Фонта с помощью аккаунтов I3 Ventures

Sports.ru 10:53
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