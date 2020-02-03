«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу». Главным героем встречи стал 17-летний полузащитник каталонского клуба Ансу Фати, который в течении одной минуты оформил дубль.