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«Барселона» заплатит за Мартина Брейтвейта 20 миллионов евро
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«Барселона» намерена подписать контракт с нападающим «Леганеса» Мартином Брейтвейтом, информирует Cadena Cope. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.В источнике
Подробнее о событии
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«Леганесу» не разрешат подписать замену Брэйтуэйту, который переходит в «Барселону»

Sports.ru 05:12
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Брэйтуэйт почти согласовал контракт с «Барселоной», о сделке будет объявлено в ближайшее время

ODDS.ru 03:44
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«Барселона» потратит на нового форварда 20 миллионов евро

Soccernews.ru 02:17
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