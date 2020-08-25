НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Барселона» подтвердила желание Лионеля Месси покинуть клуб
Turkmenportal
  • МИР 240:45
  • Моя Москва.онлайн1:18
  • Пятый канал0:45
  • РЕН ТВ1:04
  • Известия0:35
"Барселона" получила официальное уведомление от Лионеля Месси о желании покинуть каталонский клуб, пишет Ассошиэйтед Пресс. Ранее СМИ сообщили, что футболист попросила "Барселону" отпустить его в другую команду.В источнике
400
Ким Торра
испанский юрист
Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем.Газета.Ruвчера в 14:42
Подробнее о событии
alt

Названа причина решения Месси уйти из «Барселоны»

Спорт-Экспресс 00:48
alt

Испанские СМИ озвучили пять причин, по котором Месси решил покинуть «Барселону»

Sportbox.RU вчера в 23:32
alt

Испанские СМИ озвучили пять причин, по котором Месси решил покинуть «Барселону»

Матч ТВ вчера в 23:32
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости