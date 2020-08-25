«Барселона» подтвердила желание Лионеля Месси покинуть клуб
"Барселона" получила официальное уведомление от Лионеля Месси о желании покинуть каталонский клуб, пишет Ассошиэйтед Пресс. Ранее СМИ сообщили, что футболист попросила "Барселону" отпустить его в другую команду.В источнике Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем.Газета.Ruвчера в 14:42
Sportbox.RU вчера в 23:32