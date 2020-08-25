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Lenta.ruLenta.ru
Месси решил уйти из «Барселоны»
Turkmenportal
  • МИР 240:45
  • Пятый канал0:45
  • Известия0:35
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о своем решении покинуть команду.В источнике
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Месси отказался от сокращения зарплаты и выразил недоверие руководству «Барселоны»

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