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Месси решил уйти из «Барселоны»
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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о своем решении покинуть команду.В источнике
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СМИ: размещенный в сети факс Месси «Барселоне» оказался фальшивым

РИА Новости 05:27
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Испанские СМИ: фото факса с просьбой Месси покинуть «Барселону» оказалось фейком

Спорт-Экспресс 06:05
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Mundo Deportivo: Фото документа с просьбой Месси отпустить его из «Барселоны» оказалось фейком

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