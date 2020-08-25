НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
Лионель Месси уведомил клуб о намерении покинуть его
Turkmenportal
  • МИР 240:45
  • Моя Москва.онлайн1:18
  • Пятый канал0:45
  • РЕН ТВ1:04
  • Известия0:35
  • НТВ1:00
«Барселона» подтвердила распространенную всеми ведущими информационными агентствами, а также медиаресурсами новость, обреченную войти в список главных в спорте в 2020 году. Форвард Лионель Месси по системе бюрофакс официально уведомил клуб о желании покинуть его в нынешнее летнее трансферное окно.В источнике
417
Ким Торра
испанский юрист
Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем.Газета.Ruвчера в 14:42
Подробнее о событии
alt

Опубликован документ, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его

РИА Новости 01:50
alt

Канделаки прокомментировала решение Месси покинуть «Барселону»

Sport24.ru 02:25 
alt

Месси уходит из «Барсы», сборная без Соболева, «Интер» оставил Конте, Фукс и Зайнутдинов в ЦСКА, злоключения Магуайра и другие новости утра

Sports.ru 00:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости