Ким Торра испанский юрист

Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем.

Газета.Ru

вчера в 14:42