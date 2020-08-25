Лионель Месси уведомил клуб о намерении покинуть его
«Барселона» подтвердила распространенную всеми ведущими информационными агентствами, а также медиаресурсами новость, обреченную войти в список главных в спорте в 2020 году. Форвард Лионель Месси по системе бюрофакс официально уведомил клуб о желании покинуть его в нынешнее летнее трансферное окно.В источнике Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем.Газета.Ruвчера в 14:42