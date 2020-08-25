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«Барселона» попросит четырёх футболистов пойти на снижение зарплаты
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Отмечается, что речь идёт о таких игроках, как Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто. Клуб попросит их пойти на снижение зарплаты.В источнике
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«Барселона» просит лидеров команды согласиться на снижение зарплаты

Газета.Ru 06:17
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СМИ узнали о намерении «Барселоны» снизить зарплаты четырем своим лидерам

РБК спорт 06:08
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«Барса» попросит Пике, Бускетса, Альбу и Серджи Роберто о снижении зарплаты

Sports.ru 05:48
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