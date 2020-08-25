НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЦСКА объявил о переходе защитника ФуксаРоссийский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта«Манчестер Сити» может купить МессиГол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»REGNUM«Барселона» попросит четырёх футболистов пойти на снижение зарплатыРБК спорт10РБК спортЧемпионатua.Tribuna.comFootball-fun.ruSports.ruPROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruODDS.ruUA-ФутболГазета.RuОтмечается, что речь идёт о таких игроках, как Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто. Клуб попросит их пойти на снижение зарплаты.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Барселона» просит лидеров команды согласиться на снижение зарплатыГазета.Ru 06:17СМИ узнали о намерении «Барселоны» снизить зарплаты четырем своим лидерамРБК спорт 06:08«Барса» попросит Пике, Бускетса, Альбу и Серджи Роберто о снижении зарплатыSports.ru 05:48рекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЦСКА объявил о переходе защитника ФуксаРоссийский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта«Манчестер Сити» может купить МессиГол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»Новости