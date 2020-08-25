«Барселона» попросит четырёх футболистов пойти на снижение зарплаты

Отмечается, что речь идёт о таких игроках, как Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто. Клуб попросит их пойти на снижение зарплаты.