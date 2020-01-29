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«Барселона» попытается подписать Тадича до конца января
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«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Душану Тадичу. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Каталонцы рассчитывают подписать 31-летнего серба до закрытия январского трансферного окна.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» попытается подписать Тадича до конца января

Sport24.ru 00:10 
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«Барселона» намерена купить Тадича

Sport.ru вчера в 18:13
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«Барселоне» срочно нужен Тадич

Советский спорт вчера в 15:59 
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