«Барселона» попытается подписать Тадича до конца января

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Душану Тадичу. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Каталонцы рассчитывают подписать 31-летнего серба до закрытия январского трансферного окна.