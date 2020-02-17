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«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • TUT.BY
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией i3 Ventures для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Барселона» выплатила €1 млн за поддержку имиджа Бартомеу и критику Месси и других футболистов

Sport.ru 10:29
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«Барселона» опровергла информацию о проплаченной критике в адрес Месси, Пике и Гвардиолы

Sport24.ru 11:24 
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«Барселона» опровергла причастность к критике в адрес игроков клуба

РИА Новости 10:33
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