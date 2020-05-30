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«Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать Коутиньо
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Барселона, Испания, 30 мая 2020, 10:00 — REGNUM «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо на один год. Об этом 30 мая сообщает Football Insider.В источнике
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