«Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать Коутиньо

Барселона, Испания, 30 мая 2020, 10:00 — REGNUM «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо на один год. Об этом 30 мая сообщает Football Insider.