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«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану
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"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports. По информации источника, сине-гранатовые предложили бразильцу трехлетний контракт.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: Виллиан может перейти в «Барселону»

Матч ТВ 02:40
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«Челси», «Барселона» и «Интер Майами» предложили контракт Виллиану

Чемпионат 02:35
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«Барселона» предложила Вилиану контракт на 3 года, «Интер Майами» — на 3,5

Sport24.ru 02:07 
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