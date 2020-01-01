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«Барселона» предложит 20 млн фунтов «Челси» за Виллиана
Soccernews.ru
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«Барселона» намерена приобрести вингера «Челси» Виллиана до закрытия январского трансферного окна. По информации Sky Sports, каталонский клуб готовит предложение о трансфере 31-летнего хавбека в размере 20 миллионов фунтов.В источнике
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СМИ: «Барселона» намерена приобрести футболиста «Челси» Виллиана

RT на русском вчера в 17:59
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«Барселона» готова предложить за «Челси» за Виллиана 20 миллионов фунтов

Sport.ru вчера в 17:59
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«Барселона» предлагает «Челси» 20 млн фунтов за Виллиана

Советский спорт вчера в 16:07 
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