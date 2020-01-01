«Барселона» предложит 20 млн фунтов «Челси» за Виллиана

«Барселона» намерена приобрести вингера «Челси» Виллиана до закрытия январского трансферного окна. По информации Sky Sports, каталонский клуб готовит предложение о трансфере 31-летнего хавбека в размере 20 миллионов фунтов.