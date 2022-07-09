Legalbet«Барселона» предложит за Левандовского требуемые «Баварией» 50 млн евро«Барселона» намерена удовлетворить требования «Баварии» и предложить за Левандовского 50 млн евро.LegalbetПоследнее предложение «Барселоны» было в районе € 40 млн, однако оно было отклонено немецкой стороной.ЧемпионатКонтракт Левандовского с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.РИА Новости33-летний нападающий забил 238 голов в 253 матчах Бундеслиги за восемь лет в «Баварии».Матч ТВЧитать далееСвернутьSportliga.comПлеймейкерЕвро-футбол.руЧемпионатSports.ruSports.tjLiveResult.RuМатч ТВBetassistРИА НовостиSport24.ruБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Барселона» готова выполнить требования «Баварии» по трансферу ЛевандовскиЕвро-футбол.ру00:17«Барселона» готова удовлетворить требование «Баварии», заплатив за Левандовского € 50 млнЧемпионат22:27«Барселона» готова предложить за Левандовского столько, сколько требует «Бавария»ВсеПроСпорт.ру17:48«Барселона» готова заплатить за Левандовски именно ту сумму, которую просит «Бавария»Sport24.ru17:10«Барселона» готова принять условия «Баварии» по трансферу ЛевандовскиSport.ru17:05«Барселона» предложит за Левандовского требуемые «Баварией» 50 млн евроLegalbet17:04«Барселона» собирается направить «Баварии» новое предложение по Роберту ЛевандовскомуSports.ruвчера в 16:36Показать ещёОценить3