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«Барселона» предложит за Левандовского требуемые «Баварией» 50 млн евро

«Барселона» намерена удовлетворить требования «Баварии» и предложить за Левандовского 50 млн евро.
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Последнее предложение «Барселоны» было в районе € 40 млн, однако оно было отклонено немецкой стороной.
Чемпионат
Контракт Левандовского с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.
РИА Новости
33-летний нападающий забил 238 голов в 253 матчах Бундеслиги за восемь лет в «Баварии».
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«Барселона» готова выполнить требования «Баварии» по трансферу Левандовски
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