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«Барселона» представила черную форму на следующий сезон
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"Барселона" представила выездной комплект игровой формы на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/2021. Она чёрно-золотая

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