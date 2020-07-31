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«Барселона» представила черную форму на следующий сезон
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"Барселона" представила выездной комплект игровой формы на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» представила черную гостевую форму на следующий сезон

Metaratings 04:34
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«Барселона» представила гостевую форму в черно-золотом цвете

Футбол России 04:10
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«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/2021. Она чёрно-золотая

Чемпионат 03:46
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