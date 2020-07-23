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«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон
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Российский футбольный клуб «Краснодар» представил игровую форму на сезон-2020/21. Фотографии гостевого и домашнего комплекта формы опубликованы в Twitter клуба.В источнике
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«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

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«Реал» показал форму на сезон-2020/21. В розовом гостевом комплекте команда сыграет с «Сити»

Sports.ru 06:05
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«Реал» представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон

Футбол России 06:31
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