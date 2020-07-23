НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ювентус» представил форму на следующий сезон«Тоттенхэм» представил два комплекта формы на следующий сезон«Ахмат» представил дизайн формы на следующий сезон«Лацио» показал форму на следующий сезон«Винлайн» станет новым спонсором «Краснодара»ГлавноеПрокурор попросил новый приговор Кокорину и МамаевуЦСКА близок к возвращению Бекао«Спартак» интересуется защитником «Страсбурга» ЛалаСемак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при ВеликобританииRT на русском«Краснодар» презентовал форму на следующий сезонМатч ТВ20Матч ТВЕвро-футбол.руГазета.RuUA-ФутболЮга.руФутбол РоссииТелеканал КраснодарСпорт-Экспрессua.Tribuna.comНева СпортRT на русскомMetaratingsSports.ruFootball-fun.ruКомсомольская правдаODDS.ruРоссийская газетаSoccernews.ruFootballHDSport24.ruРоссийский футбольный клуб «Краснодар» представил игровую форму на сезон-2020/21. Фотографии гостевого и домашнего комплекта формы опубликованы в Twitter клуба.В источнике Комментировать2Подробнее о событии «Реал» показал новую домашнюю и гостевую формуЧемпионат 06:09«Реал» показал форму на сезон-2020/21. В розовом гостевом комплекте команда сыграет с «Сити»Sports.ru 06:05«Реал» представил домашнюю и гостевую формы на новый сезонФутбол России 06:31рекламаЕщё по теме«Ювентус» представил форму на следующий сезон«Тоттенхэм» представил два комплекта формы на следующий сезон«Ахмат» представил дизайн формы на следующий сезон«Лацио» показал форму на следующий сезон«Винлайн» станет новым спонсором «Краснодара»ГлавноеПрокурор попросил новый приговор Кокорину и МамаевуЦСКА близок к возвращению Бекао«Спартак» интересуется защитником «Страсбурга» ЛалаСемак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при ВеликобританииНовости