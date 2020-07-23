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«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
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«Барселона» представила свою выездную форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.В источнике
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«Атлетико» представил новую выездную форму

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«Барселона» представила новую выездную форму черно-золотого цвета

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«Атлетико» представил новую выездную форму

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