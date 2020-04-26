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Газета.RuГазета.Ru
«Барселона» прекратила общение с Тер Штегеном о новом контракте
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Каталонская "Барселона" приостановила переговоры с голкипером сборной Германии Марком-Андре Тер Штегеном о новом контракте.В источнике
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СМИ: Вратарём «Барселоны» интересуются «Ювентус» и «Бавария»

RT на русском 07:03
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«Барселона» прекратила общение с Тер Штегеном о новом контракте

Газета.Ru 06:59
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Ключевой игрок «Барселоны» может покинуть клуб

ИА Красная Весна 06:52 
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