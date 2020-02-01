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«Барселона» при Сетьене выиграла 4 из 5 матчей
«Барселона» одержала победу в матче Ла Лиги с «Леванте» (2:1). Это четвертая победа каталонского клуба в 5 матчах во всех турнирах при Кике Сетьене.В источнике
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«Барселона» при Сетьене выиграла 4 из 5 матчей

Sports.ru 16:56
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«Барселона» — «Леванте». Онлайн-трансляция

Sport24.ru 13:30
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«Барселона» – «Леванте»: сколько забьют соперники?

Все про Спорт ру вчера в 14:37
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