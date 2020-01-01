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«Барселона» приостановила переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса
Metaratings
  • Metaratings
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о возможном трансфере нападающего итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса.В источнике
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«Барселона» взяла паузу в переговорах по Лаутаро Мартинесу

Евро-футбол.ру 03:55
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«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по трансферу Мартинеса

Metaratings 03:20
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«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу

Чемпионат 02:52
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