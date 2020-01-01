НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавирусаГендиректор «Леганеса» заразился коронавирусомСезон в Ла Лиге может не быть доигран до концаИспанская федерация рекомендует приостановить футбольные соревнования в странеГлавноеЭтапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавирусаАПЛ приостановлена до апреля из-за коронавирусаКДС РФС отменил красные карточки Карпова и КверквелииЗнарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавирусаФутбол России«Барселона» прекратила тренироваться из-за коронавирусаMetaratings10Metaratingsua.Tribuna.comГазета.RuSoccernews.ruFootball-fun.ruRBC.uaSports.ruBookmaker-ratings.ruTengrinews.kzМатч ТВПресс-служба каталонцев объявила о приостановке деятельности футбольного клуба из-за распространения коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В «Барселоне» приостановлены тренировкиSport.ru 09:30«Барселона» остановила деятельность из-за коронавирусаSportbox.RU 07:40«Барселона» остановила деятельность из-за коронавирусаМатч ТВ 07:40рекламаЕщё по темеЧемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавирусаГендиректор «Леганеса» заразился коронавирусомСезон в Ла Лиге может не быть доигран до концаИспанская федерация рекомендует приостановить футбольные соревнования в странеГлавноеЭтапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавирусаАПЛ приостановлена до апреля из-за коронавирусаКДС РФС отменил красные карточки Карпова и КверквелииЗнарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавирусаНовости