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«Барселона» прекратила тренироваться из-за коронавируса
Metaratings
  • Metaratings
  • ua.Tribuna.com
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Football-fun.ru
  • RBC.ua
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Tengrinews.kz
  • Матч ТВ
Пресс-служба каталонцев объявила о приостановке деятельности футбольного клуба из-за распространения коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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В «Барселоне» приостановлены тренировки

Sport.ru 09:30
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«Барселона» остановила деятельность из-за коронавируса

Sportbox.RU 07:40
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«Барселона» остановила деятельность из-за коронавируса

Матч ТВ 07:40
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