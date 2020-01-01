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«Барселона» продала Кукурелью в «Хетафе» за 10 млн евро
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Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья стал игроком "Хетафе". Сумма трансфера за 21-летнего игрока составила 10 млн евро.В источнике
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«Барселона» продала Кукурелью в «Хетафе» за 10 млн евро

Футбол России 07:09
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«Хетафе» выкупил Кукурелью у «Барселоны» за 10 млн евро

Metaratings 06:58
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«Барселона» продала Кукурелью в «Хетафе» за 10 миллионов евро

Матч ТВ 06:42
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