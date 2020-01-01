НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБукмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКАВ «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛСелюк назвал Гончаренко конфликтным человеком без яиц«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил голФутбол России«Барселона» продала Кукурелью в «Хетафе» за 10 млн евроMetaratings6MetaratingsSoccernews.ruSports.ruFootballHDМатч ТВFootball-fun.ruЗащитник "Барселоны" Марк Кукурелья стал игроком "Хетафе". Сумма трансфера за 21-летнего игрока составила 10 млн евро.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Барселона» продала Кукурелью в «Хетафе» за 10 млн евроФутбол России 07:09«Хетафе» выкупил Кукурелью у «Барселоны» за 10 млн евроMetaratings 06:58«Барселона» продала Кукурелью в «Хетафе» за 10 миллионов евроМатч ТВ 06:42рекламаГлавноеБукмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКАВ «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛСелюк назвал Гончаренко конфликтным человеком без яиц«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил голНовости