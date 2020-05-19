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«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
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"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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«Барселона» будет заканчивать сезон на «Камп Ноу»

Все про Спорт ру 13:41
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Сутки, когда наш футбол был лучшим в Европе. Убрали «Барсу» и «Ливерпуль», победили «Реал»

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«Барселона» будет доигрывать сезон на «Камп Ноу»

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