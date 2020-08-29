НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14 млн евроГаззаев считает, что судей нельзя проверять на полиграфеРуководство «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси его уходГендиректор РУСАДА Ганус уволен из-за финансовых нарушенийДжокович вышел в финал теннисного турнира в Нью-ЙоркеSport24.ru«Барселона» проявляет интерес к ИммобилеЕвро-футбол.ру3Евро-футбол.руSports.ruГазета.RuНападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы рассматривают итальянца на место Луиса Суареса, который, скорее всего, покинет команду.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Чиро Иммобиле заинтересовал БарселонуBethub.org 17:32«Барселона» заинтересована в трансфере форварда «Лацио»Газета.Ru 17:20«Барселона» нашла замену МессиProstoProSport 17:16 рекламаГлавное«Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14 млн евроГаззаев считает, что судей нельзя проверять на полиграфеРуководство «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси его уходГендиректор РУСАДА Ганус уволен из-за финансовых нарушенийДжокович вышел в финал теннисного турнира в Нью-ЙоркеНовости