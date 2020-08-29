НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
«Барселона» проявляет интерес к Иммобиле
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы рассматривают итальянца на место Луиса Суареса, который, скорее всего, покинет команду.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Барселона» нашла замену Суаресу в римском «Лацио»

Советский спорт 00:02
alt

Форвард «Лацио» Иммобиле может перейти в «Барселону»

ProstoProSport вчера в 23:07 
alt

Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»

Чемпионат вчера в 21:16
реклама
Главное
Новости