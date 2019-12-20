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«Барселона» в 7-й раз завершила год без поражений на «Камп Ноу»
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Сегодня, 21 декабря, "Барселона" разгромила "Алавес" в матче 18-го тура Примеры. Каталонский клуб завершил год без поражение на "Камп Ноу".Читать в источнике
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«Барселона» в 7-й раз завершила год без поражений на «Камп Ноу». Впервые со времен Пепа

Sports.ru 13:34
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«Барселона» 7-й раз в своей истории завершила год без поражений на «Камп Ноу»

Sport24.ru 13:45 
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«Барса» разгромила «Алавес» и вышла в единоличные лидеры ла лиги

Спорт-Экспресс 11:58
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