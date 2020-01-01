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«Барселона» разгромила «Вильярреал» в чемпионате Испании
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Единственным удачным броском стал гол Жерара Балагеро (14). Таким образом исход сражения демонстрировал счёт 4:1 в пользу гостей.В источнике
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Пожалуй, лучший матч «Барселоны» при Сетьене: каталонцы проехались катком по «Вильярреалу» и не отпустили «Реал» в чемпионсткой погоне

Soccernews.ru 04:35
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«Барселона» отстает от «Реала» на 4 очка за 4 тура до конца Ла Лиги

Sports.ru вчера в 17:53
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«Барселона» на выезде разгромила «Вильярреал», Месси сделал две передачи

Metaratings вчера в 17:52
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