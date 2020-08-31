Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны»

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Руководство «Барселоны» намерено урезать зарплату нападающему Лионелю Месси пропорционально каждому дню, который он пропустит на начавшихся предсезонных сборах команды. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter. Информацию подтверждает Sport.es. В источнике