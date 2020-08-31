НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБК спортРБК спорт
Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны»
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Аргументы и Факты
  • Metaratings
  • Российская газета
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • Telegraf.com.ua
  • Ruposters.ru
  • UA-Футбол
Руководство «Барселоны» намерено урезать зарплату нападающему Лионелю Месси пропорционально каждому дню, который он пропустит на начавшихся предсезонных сборах команды. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter. Информацию подтверждает Sport.es.В источнике
10
С чего всё начиналось
Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своём Twitter, урезание зарплаты, которая ориентировочно составляет €110 тыс. в день, будет проводиться пропорционально — за каждый день его отсутствия в расположении клуба.
RT на русском 02:48
Подробнее о событии
alt

«Барселона» собирается наказать Месси

Sport.ru 01:44
alt

Источник: «Барселона» не будет платить Месси зарплату за пропущенные дни

Матч ТВ 01:34
alt

За каждый пропущенный день «Барселона» будет лишать Месси по 110 тысяч евро

Советский спорт 00:14
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости