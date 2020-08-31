Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны»
Руководство «Барселоны» намерено урезать зарплату нападающему Лионелю Месси пропорционально каждому дню, который он пропустит на начавшихся предсезонных сборах команды. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter. Информацию подтверждает Sport.es.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своём Twitter, урезание зарплаты, которая ориентировочно составляет €110 тыс. в день, будет проводиться пропорционально — за каждый день его отсутствия в расположении клуба.