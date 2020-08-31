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Месси накажут рублем. «Барселона» собирается штрафовать аргентинца
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По информации источников журналиста Танкреди Палмери, которого цитирует Чемпионат.Com, руководство "Барселоны" приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Месси за каждый день его отсутствия с командой. Стоит напомнить, что аргентинец зарабатывает 110 тыс. евро в день.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своём Twitter, урезание зарплаты, которая ориентировочно составляет €110 тыс. в день, будет проводиться пропорционально — за каждый день его отсутствия в расположении клуба.
RT на русском 02:48
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