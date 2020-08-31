Месси накажут рублем. «Барселона» собирается штрафовать аргентинца

По информации источников журналиста Танкреди Палмери, которого цитирует Чемпионат.Com, руководство "Барселоны" приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Месси за каждый день его отсутствия с командой. Стоит напомнить, что аргентинец зарабатывает 110 тыс. евро в день.