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«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
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«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.В источнике
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«Барселона» может предложить двух игроков и € 70 млн за Лаутаро Мартинеса

Чемпионат 12:53
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«Барса» может предложить за Лаутаро 70 млн евро, Видаля и Семеду (FC Inter News)

Sports.ru 12:35
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«Барселона» предложила за Лаутаро Мартинеса 70 миллионов евро, Нелсона Семеду и Артуро Видаля

Футбол на Куличках 12:15
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